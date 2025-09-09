Акција ”Плац”: Ухапшена једна особа, одузет кокаин

Извор:
АТВ
09.09.2025
12:20
Коментари:0
У акцији ”Плац” полицијски службеници СИПА ухапсили су мушкарца из Чапљине код кога су пронашли и одузели четири пакетића са прашком налик кокаину.
Акција је спровдедена по налогу Општинског суда у Чапљини и под надзором Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.
”Извршени су претреси на три локације и том приликом су откривена и привремена одузеа четири пвц паковања прашка налик кокаину, дигитална вагу, преса за дрогу и два мобилна телефона. Ухапшена је једна особа због сумње починио кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге и посједовање и омогућавање уживања дроге”, наводи се у саопштењу СИПА.
Додају да ће ухапшени након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог бити предата у даљу надлежност Кантоналном тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона.
Оперативна акција „Плац“ спроведена је у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције БиХ и МУП-ом Херцеговачко-неретванског кантона.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму