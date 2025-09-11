Акција полиције у Градишци: Више ухапшених, заплијењена дрога

Аутор:Огњен Матавуљ
11.09.2025
12:38
Коментари:0
На подручју Градишке у току је полицијска акција усмјерена на хапшење и процесуирање осумњичених за трговину дрогом.
Како сазанаје АТВ у акцији је ухапшено више особа и заплијењена је одређена количина марихуане и спида.
Акцију спроводе полицијски службеници ПУ Градишка и у току су претреси на више локација.
Више информација биће познато по окончању акције.
