Акција полиције у Градишци: Више ухапшених, заплијењена дрога

Аутор:

Огњен Матавуљ

11.09.2025

12:38

На подручју Градишке у току је полицијска акција усмјерена на хапшење и процесуирање осумњичених за трговину дрогом.

Како сазанаје АТВ у акцији је ухапшено више особа и заплијењена је одређена количина марихуане и спида.

Акцију спроводе полицијски службеници ПУ Градишка и у току су претреси на више локација.

Више информација биће познато по окончању акције.

трговина дрогом

ПУ Градишка

Градишка

претреси

