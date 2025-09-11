Logo
Large banner

"Алекса, Алекса!" Крвави дјечак дозивао друга (15) након што су се колима закуцали у бандеру

11.09.2025

12:19

Коментари:

0
"Алекса, Алекса!" Крвави дјечак дозивао друга (15) након што су се колима закуцали у бандеру

"Све вријеме сам био ту са њима, био је мрак као да је ноћ, а не јутро. Баш је било језиво док га је другар дозивао. Хитна је одмах одвезла Алексу па је дошло још једно возило које је одвезло тог његовог другара са сломљеном ногом" , почиње причу свједок језивог удеса у Лисовићу.

Према посљедњим информацијама, Алекса О. (15) налази се у тешком стању на ВМА-а. Одмах је примљен на одјељење реанимације!

Полиција Србија

Србија

Малољетник аутом ударио у бандеру: Боре му се за живот, двојица другара повријеђена

Како "Телегарф.рс" сазнаје, тинејџер је, највјероватније, узео очев "пежо" и са још двојицом вршњака кренуо у вожњу! Незванично, око 5 сати ујутру при великој брзини изгубио је контролу над аутомобилом и свом силином се закуцао у бетонску бандеру!

- Био сам у купатилу када је то пукло, као ракета да је пала. Било је око 5 ујутру. Ауто је одмах кренуо да варничи. Позвао сам полицију и Хитну помоћ. Један дјечак га је дозивао: "Алекса, Алекса", али он се није одазивао!- додаје саговорник.

obustava saobracaja radovi na putu

Хроника

Оптужен возач који је ”голфом” усмртио радника ”Бијељина пута”

-Видио сам и једног тинејџера поред кола имао је скроз крваву ногу. Ужасно је изгледало, а Алекса није долазио свијести. Други дечак је добро, свјестан, мајка његова је дошла по њега- прича свједока.

На мјесту несреће овог јутра радници ЕДБ. Мијењају бандеру, цијело мјесто остало је без струје!

Мјештани у шоку. Хватају се за главу. Чули су да је дјечак Алекса у тешком стању.

Знају му оца - поштени поштар Жељко.

"Пежо" су одвезли рано јутрос, кажу мјештани, на вјештачење. Остала је гареж која свједочи о томе да се возило и запалило након удара у бандеру.

Свуда около дијелови возила. Они који су видјели аутомобил кажу да је изгледао као згужвана хартија!

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Суд у ЕУ забранио да Русија финансира изградњу нуклеарних реактора у Мађарској

Свијет

Суд у ЕУ забранио да Русија финансира изградњу нуклеарних реактора у Мађарској

16 ч

0
Николина Пишек ужива на базену код бившег мужа Драгане Мирковић?

Сцена

Николина Пишек ужива на базену код бившег мужа Драгане Мирковић?

16 ч

0
Признао да је узео 20.000 евра мита како би погодовао купцима дрвне грађе

Регион

Признао да је узео 20.000 евра мита како би погодовао купцима дрвне грађе

15 ч

0
Пјевачица коју су спајали са Душком Тошићем открила пол бебе

Сцена

Пјевачица коју су спајали са Душком Тошићем открила пол бебе

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner