"Алекса, Алекса!" Крвави дјечак дозивао друга (15) након што су се колима закуцали у бандеру

"Све вријеме сам био ту са њима, био је мрак као да је ноћ, а не јутро. Баш је било језиво док га је другар дозивао. Хитна је одмах одвезла Алексу па је дошло још једно возило које је одвезло тог његовог другара са сломљеном ногом" , почиње причу свједок језивог удеса у Лисовићу.
Према посљедњим информацијама, Алекса О. (15) налази се у тешком стању на ВМА-а. Одмах је примљен на одјељење реанимације!
Малољетник аутом ударио у бандеру: Боре му се за живот, двојица другара повријеђена
Како "Телегарф.рс" сазнаје, тинејџер је, највјероватније, узео очев "пежо" и са још двојицом вршњака кренуо у вожњу! Незванично, око 5 сати ујутру при великој брзини изгубио је контролу над аутомобилом и свом силином се закуцао у бетонску бандеру!
- Био сам у купатилу када је то пукло, као ракета да је пала. Било је око 5 ујутру. Ауто је одмах кренуо да варничи. Позвао сам полицију и Хитну помоћ. Један дјечак га је дозивао: "Алекса, Алекса", али он се није одазивао!- додаје саговорник.
-Видио сам и једног тинејџера поред кола имао је скроз крваву ногу. Ужасно је изгледало, а Алекса није долазио свијести. Други дечак је добро, свјестан, мајка његова је дошла по њега- прича свједока.
На мјесту несреће овог јутра радници ЕДБ. Мијењају бандеру, цијело мјесто остало је без струје!
Мјештани у шоку. Хватају се за главу. Чули су да је дјечак Алекса у тешком стању.
Знају му оца - поштени поштар Жељко.
"Пежо" су одвезли рано јутрос, кажу мјештани, на вјештачење. Остала је гареж која свједочи о томе да се возило и запалило након удара у бандеру.
Свуда около дијелови возила. Они који су видјели аутомобил кажу да је изгледао као згужвана хартија!
