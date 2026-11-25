Аутор:Огњен Матавуљ
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У акцији бијељинске полиције, у којој је заплијењено 1,87 килограма дроге, ухапшен је анестетичар Болнице ”Свети Врачеви” Владимир С. из Бијељине, сазнаје АТВ.
Он је ухапшен заједно са суграђаном Б.И. након што је полиција у претресу аутомобила и куће осумњичених открила 1,7 килограма марихуане и два пакета са 174 грама бијелог праха налик кокаину.
”В.С. и Б.И. из Бијељине ухапшени су због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. По наредби суда извршен је претрес аутомобила, као и просторија које користе осумњичени при чему је пронађено и привремено одузето више ПВЦ паковања марихуане, укупне масе око 1.700 грама, два пакета са 174 грама праха налик на кокаин, три дигиталне ваге, двије машине за вакумирање, више мањих кесица са бијелим прахом налик кокаину и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела”, навели су у ПУ Бијељина.
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О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да се осумњичени предају у надлежност тужилаштва на даље поступање.
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