Анису Калајџићу 45 година затвора за убиство Алдине Јахић!

Аутор:АТВ редакција
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Анис Калајџић осуђен је у Кантоналном суду у Мостару на максималних 45 година затвора због тешког убиства Алдине Јахић, недопуштеног набављања и држања оружја те продуженог кривичног дјела угрожавања сигурности!
Према наводима оптужнице, Калајџић је Алдину раније узнемиравао, пратио, пријетио јој смрћу и долазио пред њен стан. Тужилаштво је током поступка указивало и на раније пријетње које јој је упућивао, као и на исказе свједока који су причали да је страховала од њега.
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Злочин се догодио 16. новембра 2025. године у Мостару. Критичног дана Калајџић је пресрео Алдину у близини аутобуске станице, а потом сачекао испред фитнес центра у којем је тренирала. Након што је изашла, пријетио јој је пиштољем.
Алдина је покушала побјећи према оближњем хотелу, након чега је ушла у ресторан. Тамо се сакрила у тоалету и телефоном позвала полицију, тражећи помоћ.
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Према оптужници, Калајџић ју је пронашао у тоалету и пуцао јој у главу.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Федерације БиХ.
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