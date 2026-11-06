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Анису Калајџићу 45 година затвора за убиство Алдине Јахић!

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АТВ редакција
06.11.2026 11:38

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Анис Калајџић
Фото: Приватна архива

Анис Калајџић осуђен је у Кантоналном суду у Мостару на максималних 45 година затвора због тешког убиства Алдине Јахић, недопуштеног набављања и држања оружја те продуженог кривичног дјела угрожавања сигурности!

Према наводима оптужнице, Калајџић је Алдину раније узнемиравао, пратио, пријетио јој смрћу и долазио пред њен стан. Тужилаштво је током поступка указивало и на раније пријетње које јој је упућивао, као и на исказе свједока који су причали да је страховала од њега.

Алдинa Јахић 1

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Злочин се догодио 16. новембра 2025. године у Мостару. Критичног дана Калајџић је пресрео Алдину у близини аутобуске станице, а потом сачекао испред фитнес центра у којем је тренирала. Након што је изашла, пријетио јој је пиштољем.

Алдина је покушала побјећи према оближњем хотелу, након чега је ушла у ресторан. Тамо се сакрила у тоалету и телефоном позвала полицију, тражећи помоћ.

Алдина Јахић

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Према оптужници, Калајџић ју је пронашао у тоалету и пуцао јој у главу.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Федерације БиХ.

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Тагови :

Анис Калајџић

Алдина Јахић

Убиство

пресуда

Кантонални суд Мостар

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