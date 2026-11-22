Аутор:АТВ редакција
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На улазу у Коњиц данас у послијеподневним сатима догодила се саобраћајна несрећа у којој је аутомобил ударио пјешакињу, због чега је саобраћај на овој дионици тренутно обустављен.
Према доступним информацијама, до несреће је дошло када је аутомобил, који се кретао из правца Мостара, ударио жену на пјешачком прелазу.
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Повријеђену жену с мјеста несреће превезла је екипа Хитне помоћи, а степен повреда које је задобила у овом тренутку није познат, пише Кликс.
На терену су полицијски службеници који обављају увиђај како би утврдили све околности ове несреће.
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