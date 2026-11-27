Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у насељу Бућа Поток у Сарајеву аутомобил је ударио пјешака.
Ова информација потврђена је за Кликс из Оперативног центра МУП-а КС.
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Како су рекли, у несрећи је пјешак задобио повреде због којих је превезен на указивање помоћи на Клинички центар. За сада степен повреда није познат.
Саобраћај се у улици Адема Буће, код Дома здравља, одвија наизмјенично једном саобраћајном траком.
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