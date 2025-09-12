Logo
Large banner

Бањалучани ухваћени како шмрчу кокаин с телефона

Извор:

АТВ

12.09.2025

11:29

Коментари:

0
Бањалучани ухваћени како шмрчу кокаин с телефона
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је А.Ђ. и С.Ј. које су уочили да на јавном мјесту шмрчу кокаин са дисплеја мобилног телефона.

У ПУ Бањалука наводе да су ухапшени због преркшаја из Закона о јавном реду и миру (конзумирање дроге).

”Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски службеници су уочили наведена лица како на јавном мјесту са дисплеја мобилног телефона конзумирају бијели прах, налик кокаину. Испитивањем на присуство опојних дрога у организму код А.Ђ. је утврђено је присуство ”кокаина”, док је код С.Ј. утврђено присуство ”кокаина” и ТХЦ-а”, саопштила је ПУ Бањалука.

О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

Подијели:

Тагови:

Дрога

кокаин

Бањалука

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner