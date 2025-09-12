Бањалучани ухваћени како шмрчу кокаин с телефона

Извор:
АТВ
12.09.2025
11:29
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је А.Ђ. и С.Ј. које су уочили да на јавном мјесту шмрчу кокаин са дисплеја мобилног телефона.
У ПУ Бањалука наводе да су ухапшени због преркшаја из Закона о јавном реду и миру (конзумирање дроге).
”Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски службеници су уочили наведена лица како на јавном мјесту са дисплеја мобилног телефона конзумирају бијели прах, налик кокаину. Испитивањем на присуство опојних дрога у организму код А.Ђ. је утврђено је присуство ”кокаина”, док је код С.Ј. утврђено присуство ”кокаина” и ТХЦ-а”, саопштила је ПУ Бањалука.
О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
