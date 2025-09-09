Logo
Large banner

Бањалучанин након незгоде надувао 2,89 g/kg, ухапшен је

Извор:

АТВ

09.09.2025

09:26

Коментари:

0
Бањалучанин након незгоде надувао 2,89 g/kg, ухапшен је
Фото: АТВ

Бањалучанин А.С. (27) ухапшен је синоћ након што је пијан учествовао у саобраћајној незгоди у Булевару Степе Степановића.

Незгода се догодила око 22.20 часова, а А.С. је био за воланом ”реноа”.

”А.С. је лишен слободе јер је, управљајући путничким возилом у Бањалуци, учествовао у саобраћајној незгоди под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем код А.С. је утврђено присуство од 2,89 g/kg алкохола у организму”, наводе у ПУ Бањалука.

Подијели:

Тагови:

Saobraćajna nezgoda

pijani vozač

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner