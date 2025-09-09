Бањалучанин након незгоде надувао 2,89 g/kg, ухапшен је

Извор:
Бањалучанин А.С. (27) ухапшен је синоћ након што је пијан учествовао у саобраћајној незгоди у Булевару Степе Степановића.
Незгода се догодила око 22.20 часова, а А.С. је био за воланом ”реноа”.
”А.С. је лишен слободе јер је, управљајући путничким возилом у Бањалуци, учествовао у саобраћајној незгоди под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем код А.С. је утврђено присуство од 2,89 g/kg алкохола у организму”, наводе у ПУ Бањалука.
