Аутор:Стеван Лулић
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Бањалучанин Н.Б. ухапшен је јуче због сумње да је једној жени нанио повреде након свађе у саобраћају.
Он се сумњичи за кривична дјела "Тешка тјелесна повреда" и "Непружање помоћи".
Из Полицијске управе Бањалука наводе да је до инцидента дошло око 9.15 сати када је, како се сумња, Н.Б, послије несугласица у саобраћају насрнуо на жену и повриједио је.
"О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да се ради о наведеним кривичним дјелима", кажу у бањалучкој полицији.
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