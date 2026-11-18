Аутор:АТВ редакција
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Јасмин Илијић звани Јаско (34) и Небојша Јовановић Шоне (27) из Бањалуке оптужени су да су напали и опљачкали Младена М. и отели му 700 КМ, сазнаје "Глас Српске".
Оптужницу је подигло бањалучко Окружно јавно тужилаштво и поменутом двојцу на терет је стављено кривично дјело разбојништво.
Бранилац Јовановића, адвокат Марко Микеш "Гласу Српске" је потврдио да је оптужница у овом случају потврђена, али није желио да је коментарише.
Према оптужници све се десило 3. јула 2024. године у ноћним часовима у бањалучкој улици Степе Степановића.
Како се наводи претходно су оптужени били у ноћном клубу "К4" гдје био и оштећени Младен М. у друштву са Дијаном М.
"Око 02 часа оштећени је са пратњом изашао из клуба и на паркингу код зграде у улици Степе Степановића сустигли су их тада осумњичени и обратили се оштећеном Младену М. Када се он окренуо пришао му је Јовановић и ударио га шаком у предјелу лица, усљед чега је он пао на земљу. Након тога оштећеном је пришао Илијић и два пута га ударио ногом у предјелу главе, те из његова новчаника који је му је испао узео око 700 КМ. Након тога су осумњичени побјегли", наведено је између осталог у оптужници.
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Према нашим сазнањима током истраге оба оптужена признали су кривицу за ово недјело.
Оптужени Илијић је раније осуђиван осам пута за разна кривична дјела, од чега је у три случаја добио условне казне. Највишу казну од седам година добио је 2015. године за убиство свог познаника и пријатеља Мустафе Ликића из Санског Моста. Та пресуда му је изречена након што је признао кривицу.
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