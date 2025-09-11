Бањалучанка жртву уцјењивала снимцима са непознатим мушкарцем

Аутор:Огњен Матавуљ
Основни суд у Бањалуци потврдио је оптужницу против Тамаре Ђурђевић (44) којом се терети за уцјену С.М. из Бањалуке од које је тражила 50.000 КМ да у јавности не објави компромитујуће фотографије и видео записе оштећене и непознатог мушкарца.
У оптужници, коју је објавило Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, наводи се да је Ђурђевићева била у радном односу у фирми, која је власништво супруга С.М, када је неовлаштено од оштећене узела УСБ стик са компромитујућим материјалом.
”Од јула 2024. до 30. априла оптужена је у више наврата са различитих бројева телефона слала СМС поруке и позивала оштећену С.М. тражећи да јој плати одређен износ како не би јавно објавила приватне компромитујуће фотографије и видео записе личне и интимне природе на којима се налази оштећена са другим непознатим лицем, мушког пола што би могло шкодити њеном угледу и части, а који се налазе на УСБ стику”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Ђурђевићева 24. августа оштећеној послала више СМС порука, тражећи да јој С.М. 30. априла плати 50.000 КМ да јавно не објави садржај са стика. У наведено вријеме оне су се састале у кафићу у Бањалуци.
”Оштећена ја, на основу наредбе суда поступала као прикривени информатор. Том приликом оптуженој је предала папирну бијелу кесу, везану свиленом беж машном, у којој су се налазиле двије коверте са 20.000 КМ. Ради се о новцу који су припадници полиције претходно обиљежили и пописали по серијским бројевима, да би Ђурђевићева оштећеној предала УСБ стик. Коверте с новцем је ставила у торбу и ухапшена је када је кренула да напусти лице мјеста и новац је код ње пронађен”, описано је у оптужници.
Као што је АТВ писао Ђурђевићева је с тужилаштвом већ склопила споразум о признању кривице. Каква је казна предложена оптуженој засада није познато, јер суд тек треба да закаже разматрање споразума о признању кривице.
