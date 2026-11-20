Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција поднијела је извјештај Окружном јавном тужилаштву против С.П. из Прњавора због сумње да је починио два кривична дјела којим је стекао противправну имовинску корист.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука поднијели су јуче, 19. новембра, Окружном јавном тужилаштву Бањалука Извјештај о почињеном кривичном дјелу против правног лица и лица С.П. из Прњавора, власника и одговорног лица наведеног правног лица, због постојања основа сумње да су починили кривична дјела „Превара у привредном пословању“ и „Издавање чека и средстава безготовинског плаћања без покрића“", наводе из ПУ Бањалука и додају:
"Лице С.П. сумњичи се да је 16. јуна 2023. године, у намјери стицања противправне имовинске користи, са другим правним лицем закључило уговор о извођењу радова, на име чега је стекло стан у изградњи вриједан 144.450 КМ.
Наведени стан је потом продало трећем лицу, а уговорене радове није извршило, да би 04. марта 2025. године са оштећеним правним лицем закључило уговор о приступању дугу и као обезбјеђење издало три мјенице без протеста, иако је знало да су рачуни блокирани и без прилива средстава.
Лажним приказивањем чињеница да ће радове завршити, лице С.П. је оштећено правно лице држало у заблуди, чиме је себи и правном лицу прибавило противправну имовинску корист у износу од 144.450 КМ", наводе из полиције.
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