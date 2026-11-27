Аутор:Огњен Матавуљ
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Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Амела Богућанина због убиства Бранислава Јањића, сарадника Дарка Елеза, те рањавања Сергеја и Блашка Фуртуле у ватреном обрачуну на Врацама.
Оптужницом Кантоналног тужилаштва у Сарајеву Богућанину су на терет стављају кривична дјела убиство, покушај убиства, изазивање опште опасности и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
”Оптужени се терети да је 7. јуна 2026. године око 18.10 код Спомен-парка Враца, након претходног договора и састанка с више особа ради рјешавања ранијих несугласица, из пиштоља који је неовлаштено посједовао испалио више хитаца у правцу присутних особа. Том приликом, оптужени Богућанин је погодио Бранислава Јањића са више метака, нанијевши му повреде опасне по живот, одкојих је након седам дана преминуо у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву”, саопштило је Кантонално тужилаштво Сарајево.
Додају да је Богућанин испалио више хитаца према С.Ф. и Б.Ф. при чему је један задобио тешке повреде опасне по живот, а други је лакше повријеђен.
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Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај троструког убиства
”Поступајући тужилац је у оптужници предложио продужење притвора Амелу Богућанину. За главни претрес предложено је саслушање 19 свједока, девет вјештака и извођење око 150 материјалних доказа. Истовремено, против Амара Гарибовића донесена је наредба о обустави истраге, будући да нема довољно доказа да је осумњичени починио кривична дјела убиство и покушај убиства”, наводи се у саопштењу
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Сергеју Фуртули предложен притвор због пуцњаве на Врацама
Подсјетимо, Богућанин је у пуцњави рањен и живот му је спасио панцир. Блашко Фуртула се и даље налази у бјекству. Током потраге полиција је претресла његову имовину и том приликом су пронађене и одузете три аутоматске пушке, 118 метака, ПВЦ кесица са садржајем бијелог праха налик кокаину, двије силиконске маске за лице и четири магнетене наљепнице са натписом ”Алтеа Еуфор”.
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Истрага пуцњаве у Врацама: Заплијењене три пушке, силиконске маске и ознаке Еуфора
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