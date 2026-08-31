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Дајана Радошљевић поново ухапшена због бијелог праха

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 13:26

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Дајана Радошљевић
Фото: Инстаграм

Због злоупотребе наркотика бањалучка полиција је преко викенда ухапсила пет особа, а међу њима и Дајану Радошљевић из Приједора.

Ради се о власници аутомат и ноћног бара ”Спарта” која је широј јавности позната по снимку туче са возачем трамваја у Загребу, због чега је депортована из Хрватске.

У ПУ Бањалука наводе да су, с циљем спречавања злоупотребе дрога, прекршајно санкционисали пет особа, од чега три због посједовања наркотика.

Дајана Радошљевић

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Пронађен и одузет кокаин

”Због почињеног прекршаја из члана 4. (посједовање) Закона о производњи и промету опојних дрога ухапшени су Л.Б. из Србије, Д.Р. из Приједора и М.Т. из Бањалуке. Код наведених је пронађена и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје налик `кокаину`”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је ухапшен и Р.П. из Бањалуке који је током контроле саобраћаја био позитиван на кокаин, док је С.П. из Лакташа одбио да се подвргне испитивању на присуство дроге у организму.

Хапшена у двије акције, двије године без оптужнице

Подсјетимо, Радошљевићева је и раније довођена у везу са дрогом. Прошле године је ухапшена и притворена у оквиру акције ”Спарта” у којој је приједорска полиција заплијенила 23 грама кокаина.

Дајана Радошљевић спровођење

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Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

Због сумње да се бавила трговином наркотика хапшенa је и у априлу 2024. године у оквиру акције ”Рома”. Тада је ”пало” укупно 14 особа, те је заплијењено 18,6 килограма марихуане, 1,24 килограма кокаина и 790 грама хашиша. Откривена је и лабораторија за вјештачки узгој марихуане. Иако су од акције прошле више од двије године, оптужница у овом предмету још није подигнута.

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Тагови :

Дајана Радошљевић

хапшење

кокаин

Бањалука

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