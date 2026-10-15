Детаљи несреће код Мостара: Три особе задобиле тешке повреде, једна лакше

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила јуче у 06.30 часова на магистралном путу М 17, у мјесту Грабовица.
У несрећи су учествовали Д.П. (1978) с возилом марке Ауди А4, Н.Х. (1978) с возилом Пассат, Б.И. (1962) с возилом Ланд Ровер и А.Г. (1972) с возилом Голф.
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Тешке тјелесне повреде задобили су возач Голфа А.Г. и путници у возилу Голф Х.Х. (1989) и А.К. (1974).
Лаке тјелесне повреде задобио је путник из возила Голф Х.Н. (2002). Упознат је надлежни тужилац, извршен је увиђај, те су предузете све потребне мјере.
(Аваз)
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