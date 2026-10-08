Детаљи несреће на екскурзији у Челинцу: Ученици одстрањен бубрег, најављени кривични извјештаји

Аутор:АТВ редакција
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Ученица 15. београдске гимназије "Патријарх Павле", која је тешко повријеђена током вожње квадом на екскурзији у Републици Српској, и даље се налази на лијечењу у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Њена другарица отпуштена је из болнице, потврђено је за "БЛ портал" из ове здравствене установе.
Из УКЦ-а су навели да су обје ученице примљене у Ургентни центар у недјељу, 4. октобра, након саобраћајне незгоде која се догодила у Челинцу.
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"Након дијагностичке обраде и примијењене терапијске процедуре један пацијент је уз препоруке отпуштен из болнице у понедјељак, 5. октобра. Други пацијент је оперативно збринут и тренутно се налази на лијечењу у Клиници за урологију и његово здравствено стање је тренутно стабилно", речено је из УКЦ-а Републике Српске.
Подсјећамо, директор београдске гимназије Јасмин Николовски раније је за београдске медије изјавио да је теже повријеђеној ученици током операције одстрањен бубрег.
Из УКЦ-а ову информацију нису посебно потврдили, али су навели да је пацијент оперисан и да се налази на Клиници за урологију.
У међувремену, "БЛ портал" је од Полицијске управе Бањалука добио и званичне информације о околностима незгоде и поступању надлежних органа.
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Како су потврдили из полиције, незгода се догодила 4. октобра око 19 часова у Улици Данка Митрова у Челинцу, када је четвороточкаш слетио са коловоза.
У незгоди су повријеђене двије малољетне особе, возач и путник, којима је љекарска помоћ указана у УКЦ Републике Српске.
Посебно је значајно да ће се кривични извјештаји доставити не само против малољетне возачице, већ и против власника четвороточкаша.
Из полиције су потврдили да су све мјере и радње предузете под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
"Дежурни тужилац за малољетнике и дежурни тужилац изјаснили су се да се против малољетног лица које је управљало наведеним четвороточкашем достави извјештај о почињеном кривичном дјелу ‘Угрожавање јавног саобраћаја’, а против власника наведеног возила извјештај о почињеном кривичном дјелу ‘Изазивање опште опасности’“, навели су из ПУ Бањалука.
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Подсјећамо, према ранијим изјавама директора гимназије, ученице другог разреда изнајмиле су квад током слободног времена, без знања и одобрења разредног старјешине. Током вожње дошло је до незгоде, у којој је једна ученица задобила лакше, а друга тешке повреде.
За сада није званично саопштено шта је узроковало незгоду, да ли је четвороточкаш био регистрован и да ли су ученице користиле заштитну опрему. Такође, није потврђено да ли је власник возила, против којег је најављено достављање кривичног извјештаја, уједно и особа која је ученицама изнајмила квад.
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