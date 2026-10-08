Logo

Детаљи несреће на екскурзији у Челинцу: Ученици одстрањен бубрег, најављени кривични извјештаји

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 16:00

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Ученица 15. београдске гимназије "Патријарх Павле", која је тешко повријеђена током вожње квадом на екскурзији у Републици Српској, и даље се налази на лијечењу у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Њена другарица отпуштена је из болнице, потврђено је за "БЛ портал" из ове здравствене установе.

Из УКЦ-а су навели да су обје ученице примљене у Ургентни центар у недјељу, 4. октобра, након саобраћајне незгоде која се догодила у Челинцу.

маслиново уље

Савјети

Како провјерити да ли се уље покварило?

"Након дијагностичке обраде и примијењене терапијске процедуре један пацијент је уз препоруке отпуштен из болнице у понедјељак, 5. октобра. Други пацијент је оперативно збринут и тренутно се налази на лијечењу у Клиници за урологију и његово здравствено стање је тренутно стабилно", речено је из УКЦ-а Републике Српске.

Подсјећамо, директор београдске гимназије Јасмин Николовски раније је за београдске медије изјавио да је теже повријеђеној ученици током операције одстрањен бубрег.

Из УКЦ-а ову информацију нису посебно потврдили, али су навели да је пацијент оперисан и да се налази на Клиници за урологију.

Кривични извјештаји против возачице и власника квада

У међувремену, "БЛ портал" је од Полицијске управе Бањалука добио и званичне информације о околностима незгоде и поступању надлежних органа.

Милан Кнежевић

Регион

Кнежевић: За мене је генерал Младић херој, спреман сам да робијам због својих увјерења

Како су потврдили из полиције, незгода се догодила 4. октобра око 19 часова у Улици Данка Митрова у Челинцу, када је четвороточкаш слетио са коловоза.

У незгоди су повријеђене двије малољетне особе, возач и путник, којима је љекарска помоћ указана у УКЦ Републике Српске.

Посебно је значајно да ће се кривични извјештаји доставити не само против малољетне возачице, већ и против власника четвороточкаша.

Из полиције су потврдили да су све мјере и радње предузете под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

"Дежурни тужилац за малољетнике и дежурни тужилац изјаснили су се да се против малољетног лица које је управљало наведеним четвороточкашем достави извјештај о почињеном кривичном дјелу ‘Угрожавање јавног саобраћаја’, а против власника наведеног возила извјештај о почињеном кривичном дјелу ‘Изазивање опште опасности’“, навели су из ПУ Бањалука.

Хеликоптер МУП-а Републике Српске

Друштво

Дијете хитно хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

Подсјећамо, према ранијим изјавама директора гимназије, ученице другог разреда изнајмиле су квад током слободног времена, без знања и одобрења разредног старјешине. Током вожње дошло је до незгоде, у којој је једна ученица задобила лакше, а друга тешке повреде.

За сада није званично саопштено шта је узроковало незгоду, да ли је четвороточкаш био регистрован и да ли су ученице користиле заштитну опрему. Такође, није потврђено да ли је власник возила, против којег је најављено достављање кривичног извјештаја, уједно и особа која је ученицама изнајмила квад.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

несрећа

квад

Екскурзија

Челинац

Коментари (0)

Више из рубрике

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

Хроника

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

3 ч

0
Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

Хроника

Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

3 ч

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Хроника

Травар и Грујић оптужени за промет марихуаном у акцији ”Инсајдер 2”

3 ч

0
Амир Кујовић, суђење, пресуда, саобраћајна незгода, Данијела и Дарио Хршум

Хроника

Осуђен у мају, а још није у затвору: Зашто Амир Кујовић није на издржавању казне?

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

17

Упао са пиштољем у банку и украо паре: Трага се за пљачкашем

18

07

Обрт: Требињац Рајко Бован није нестао у Београду, у притвору је

17

55

Током љетне туристичке сезоне у Црној Гори изречено 7.92 милиона евра казни

17

43

Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

17

42

Поново пронађена бомба испред дописништва РТВ Херцег-Босне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима