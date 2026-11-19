Аутор:АТВ редакција
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На Суду Босне и Херцеговине одржано је рочиште за одређивање притвора инспекторки СИПА Јелени Мичић, осумњиченој да је преко брата упозорила криминалца Миљана Радоњу да се против њега води истрага.
Тужилаштво БиХ тражи притвор од мјесец дана, а одбрана мјеру забране комуницирања о предмету са свима осим са својим адвокатима.
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Мичић се сумњичи да је починила кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења из члана 220. став 1. Кривичног закона БиХ. Према том члану, кажњава се службена или одговорна особа у институцијама БиХ која искориштавањем положаја или овлаштења, њиховим прекорачењем или неизвршавањем службене дужности себи или другом прибави корист, другом нанесе штету или теже повриједи туђа права. За то дјело запријећена је казна затвора од шест мјесеци до пет година.
Притвор се тражи због бојазни да би осумњичена на слободи могла утицати на истрагу те се договарати с другим актерима из истраге и усклађивати исказе.
Тужилац је на почетку навео да постоји бојазан да би осумњичена на слободи уништила доказе, ометала истражни поступак и утицала на свједоке, посебно зато што је истрага у раној фази.
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Потом је прочитао кључне дијелове приједлога за одређивање притвора. Према приједлогу, Мичић је од 22. јануара до 22. фебруара 2021. године, док је радила као млађи инспектор у Сектору за информационе технологије СИПА и била на породиљском одсуству, од полицијског службеника Есмера Радончића, с којим је била у блиским односима, сазнала да се води истрага против Миљана Радоње.
Иако је била свјесна да мора чувати службену тајну, тужилац каже да је Радоњу о истрази упозорила преко свог брата Стефана Шиљеговића.
У приједлогу се наводи да је прво СИПА ухапсила Дарија Маркочевића због посједовања спида и узела му изјаву те да је он том приликом открио да је Радоња продавач дроге, након чега је покренута истрага и о њему, пише "Кликс".
Стефан Шиљеговић је наводно затим ту информацију прослиједио Радоњи путем апликације Скај. Према тужиоцу, написао му је да га је Дарио "ошмекао" и да му је сестра рекла да сад не долази. Додао је: "Брате, то ми је рођена сестра, немој да гдје исцури. Знали би одмах да је она".
Радоња га је питао како она то зна ако је на породиљском, а Стефан је одговорио да јој је то рекао Есмер, на шта је Радоња написао "Аха". То према тужиоцу потенцијално упућује да Радоња познаје и Есмера Радончића.
Тужилац је рекао да су Радоња и Шиљеговић на Скају отворено комуницирали и размјењивали приватне информације и своје фотографије. На основу тога је, како је навео, прецизно и дефинитивно утврђено ко су корисници тих Скај налога, односно неспорно је утврђено ко су учесници спорне Скај комуникације.
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Тужилац је потом изнио хронологију догађаја. За истрагу против Радоње прво је сазнао Радончић. С још неколико полицајаца био је на састанку у Бањалуци, гдје им је саопштено да је ухапшен човјек који је за Радоњу рекао да је продавач дроге и да се формира предмет. Добили су задатак да израде профил Радоње. Десет до 15 дана након што је Радончић упознат с истрагом услиједила је комуникација на Скају у којој брат осумњичене преноси шта му је сестра рекла.
Тужилац је нагласио да поруке не остављају дилему о томе је ли осумњичена податке изнијела случајно или намјерно. Према његовим ријечима, из порука је врло очито да је њена намјера била да открије податке и заштити Радоњу. Прочитао је поруку са Скаја, наводећи да у њој пише: "Немој долазити, одмах ми је сестра тако рекла. Реци му да га је ошмекао неки Дарио". Према тужиоцу, то значи да је сестра експлицитно заштитила Радоњу.
Тужилац је навео и да се брат и супруг осумњичене доводе у везу с криминалним активностима. За брата је рекао да је криминогена личност и да је осуђиван. Хапшен је четири пута, а на дан рочишта и пети пут због изнуде, рекао је тужилац. Стога он сматра да је осумњичена сасвим сигурно могла знати да њен брат припада криминалном миљеу, па му није смјела одавати никакве информације, ни случајно, а камоли намјерно.
Тужилац је рекао и шта је урађено током рада на предмету:
Тужилац је поновио да је истрага у раној фази. Будући да осумњичена ради у СИПА, њеним притвором потребно је осигурати даљу истрагу и све задржати у тајности.
Рекао је и да се утврђује да ли је полицајац Радончић починио кривично дјело када је осумњиченој одао информацију, односно је ли то урадио намјерно или случајно. Поновио је да се не може занемарити Радоњин одговор "Аха" на Стефанову поруку да је информацију његовој сестри дао Есмер, јер сматра да то указује да Радоња познаје Радончића. Радончић још није испитан и с њим је обављен само информативни разговор. Након даљих истражних радњи утврдиће се хоће ли бити осумњичен или само свједок.
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Према тужиоцу, у сваком случају постоји оправдана бојазан да би Радончић и осумњичена могли усклађивати исказе и прилагођавати одбрану, па се зато у овој фази тражи једномјесечни притвор.
Тужилац је навео и да постоји опасност да осумњичена поново омета службене радње. Према његовим ријечима, ометала их је већ тиме што је информације одала Радоњи.
"Ако је била спремна ометати службене радње због неког другог, могла би то учинити и кад је ријеч о њој самој", казао је.
Одбрана је затражила да се приједлог за притвор одбије и да се одреде мјере забране. Адвокат је рекао да је предмет специфичан и да су одбрани ускраћени кључни докази. Свјестан је да је то пракса, али се нада да ће се она промијенити, јер су му за припрему одбране потребни сви докази.
Адвокат је тврдио да приједлог обилује неформалношћу и информативним разговорима умјесто исказа, које ЗКП не познаје. Рекао је да је статус Радончића и Шиљеговића нејасан и питао од чега зависи хоће ли бити осумњичени, да ли од њихових изјава и зашто је осумњичена само она.
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Комуникацију на Скају адвокат је све вријеме називао "наводном" и оспоравао њену релевантност. Рекао је да се у многим предметима државни и полицијски службеници спомињу у Скај комуникацији "и ником ништа".
На наводе о брату и супругу адвокат је одговорио да супруг осумњичене никада није био хапшен, него је у њиховој кући рађен претрес због њеног брата Стефана. Одбијање давања шифре телефона, како је рекао, право је осумњичене да се брани шутњом.
Одбрану је наставила и друга адвокатица осумњичене, која је образложила приједлог мјера забране. Рекла је да ће СИПА донијети одлуку о суспензији осумњичене, па она зато неће моћи ометати истрагу, усклађивати исказе ни утицати на свједоке. Судија ју је питала је ли провјерила је ли поступак суспензије покренут. Адвокатица је одговорила да није, али да претпоставља да мора бити покренут јер је то пракса СИПА и других агенција. Тужилац је на то казао да је он провјерио и да суспензија није покренута те да то не може бити брзо готово.
Адвокатица је истакла и да је од догађаја који се осумњиченој ставља на терет прошло пет до шест година те да то говори о томе да је осумњичена, да је хтјела, доказе досад већ могла прикрити. Тужилац је на то поручио да није имала шта прикрити јер није ни знала да постоје докази.
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Према ријечима адвокатице, осумњичена досад није ни на који начин утицала на истрагу, па јој не треба одредити притвор. У приједлогу за притвор, како је навела, стоји да је утицај на истрагу могућ, а онда тврди да када постоји само могућност или назнака утицаја, према њеним ријечима, одређују се мјере забране, а притвор тек кад се утицај већ десио. Тужилац је указао на апсурд таквог тумачења, наводећи да адвокатица предлаже одређивање притвора тек кад се штета по истрагу већ начини.
Одбрана је умјесто притвора предложила забрану комуницирања о предмету са свима осим с браниоцима, а ако суд сматра да је потребна строжа мјера, предложила је и забрану приближавања свим запосленим у СИПА на удаљеност мању од 100 метара.
Адвокатица је изнијела и хуманитарне разлоге о одређивању мјера забране, а не притвора. Осумњичена је мајка двоје дјеце, а супругу су недавно умрли сестра и отац те је он на лијековима за смирење и није способан сам бринути о дјеци.
Према њеним ријечима, у наредном периоду медицинске операције чекају дјецу и баку осумњичене, којој је Мичић једини старатељ, па се зато мора вратити кући. Одбрана је приложила медицинску документацију, а судија је наглас прочитала да су то налази из једне офталмолошке клинике за обје кћерке.
Одлука о одређивању притвора или мјера забране биће донесена накнадно.
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