Аутор:АТВ редакција
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Једна жена погинула је, док је 14 особа повријеђено у трагичном судару аута и аутобуса у близини Брчког.
Несрећа се догодила у суботу, 21. новембра, око 19:00 сати, на излазу из Дубрава према Церику. Према информацијама очевидаца, смртно је страдала жена која се налазила у путничком аутомобилу, пише "РТВ Слон".
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На мјесто догађаја одмах су упућене екипе полиције и хитне медицинске помоћи, а због тежине несреће саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен.
Из Здравственог центра Брчко саопштени су нови подаци о здравственом стању особа повријеђених у судару.
Портпарол ове здравствене установе Салих Ибрахимбеговић потврдио је да је медицинска помоћ пружена за 14 особа, од којих је једна задобила тешке тјелесне повреде, док је преосталих 13 лакше повријеђено.
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Према информацијама са мјеста несреће, у збрињавању повријеђених учествовало је седам санитетских возила. Повријеђени путници из аутобуса превезени су у Здравствени центар Брчко, гдје им је пружена медицинска помоћ.
Полицијски службеници обавили су увиђај на мјесту догађаја, уз присуство дежурног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Околности под којима је дошло до судара за сада нису познате, а узрок несреће биће утврђиван током даљње истраге.
Идентитет смртно страдале особе није званично објављен.
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