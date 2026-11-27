Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција трага за непознатим млађим мушкарцем који је 23. новембра усред дана физички напао дијете у хаустору стамбене зграде у Бањалуци.
Како нам је потврђено из више извора, напад се догодио око 13.20 а ријеч је о дјетету које похађа нижи разред основне школе и указана му је љекарска помоћ.
Према информацијама извора "Независних новина" дијете је највјероватније само пролазило кроз хаустор када га је напао млађи мушкарац.
Наш извор наводи да је наводно дијете прво нападнуто вербално а затим и физички.
"Полиција је долазила и распитивала се код станара зграде о томе да ли су видјели или чули нешто у хаустору. Нису детаљисали јер су тражили неког. Дијете које је нападнуто је највјероватније пролазило само кроз хаустор када га је, како смо чули, усред дана напао дјечак или младић. Прво је то било вербално, а затим и физички. Повријеђено дијете је прегледао љекар, а наводно је ударено у предјелу лица“, рекао је извор за "Независне новине".
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Након напада полицијски службеници су прегледали и снимке камера видео-надзора у згради.
Како је "Независним новинама" потврђено из Полицијске управе Бањалука, Полицијској станици Бањалука Центар 23. новембра пријављено је да је истог дана око 13.20 непознато мушко лице млађе животне доби физички напало малољетно лице у Бањалуци.
Из Полицијске управе Бањалука навели су да предузимају неопходне мјере и радње с циљем расвјетљавања овог догађаја и идентификовања непознатог лица.
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