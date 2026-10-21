Ђерисилу и Беширевићу осам и по година затвора за трговину дрогом, Дубровчанин ослобођен

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Требињу осудио је Николу Ђерисила (29) из тог града на пет година затвора и Алмира Беширевића (40) из Равног на три и по године затвора због трговине дрогом.
Истом пресудом оптужбе је ослобођен Р.П. (47) из Дубровника.
Како наводе у Окружном суду Ђерисило и Беширевић су оглашени кривим да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
”У изречене казне затвора оптуженима је урачунато вријеме проведено у притвору”, наводи се у саопштењу суда.
Тројица оптужених ухапшени су средином децембра прошле године. Приликом хапшења полиција је код њих пронашла и одузела 472 грама спида и 3,5 грама кокаина.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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