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Добојлија ухапшен због скоро пола килограма дроге и оружја

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09.10.2026 10:03

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Полиција МУП Републике Српске ПУ Бањалука
Фото: ATV

Добојска полиција ухапсила је Н.Л. због дроге и оружја. Претресом куће пронађено је и одузето 442.3 грама марихуане, четири џоинта, 119 метака, један тромблонски метак, упаљач за паљење минско-експлозивних направа, опрема намијењена за сушење биљне материје и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

"Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 су јуче, 08.10.2026. године, лишили слободе лице иницијала Н.Л. са подручја града Добоја, због постојања основа сумње да је извршило кривична дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, саопштено је из полиције.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а по комплетирању предмета против наведеног лица биће достављен извјештај о извршеним кривичним дјелима.

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Тагови :

Добој

хапшење

Дрога

Оружје

муниција

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