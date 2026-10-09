Добојлија ухапшен због скоро пола килограма дроге и оружја

Аутор:АТВ редакција
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Добојска полиција ухапсила је Н.Л. због дроге и оружја. Претресом куће пронађено је и одузето 442.3 грама марихуане, четири џоинта, 119 метака, један тромблонски метак, упаљач за паљење минско-експлозивних направа, опрема намијењена за сушење биљне материје и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
"Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 су јуче, 08.10.2026. године, лишили слободе лице иницијала Н.Л. са подручја града Добоја, због постојања основа сумње да је извршило кривична дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, саопштено је из полиције.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а по комплетирању предмета против наведеног лица биће достављен извјештај о извршеним кривичним дјелима.
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