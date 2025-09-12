Докторици нанио тешке повреде, потврђена оптужница против Братунчанина

Извор:
АТВ
12.09.2025
14:22
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против М.Д. из Братунца због напада да докторицу Дома здравља у Братунцу С.С. којој је нанио тешке повреде.
Оптуженом је на терет стављено да је починио кривично дјело тешке тјелесне повреде, за које је законом запријећена казна од једне до пет година затвора.
У оптужници се наводи да је М.Д. 17. октобра прошле године око 1.30 часова дошао у Дом здравља у Братунцу, ради указивања љекарске помоћи.
”Након краће вербалне расправе са дежурним доктором Службе хитне медицинске помоћи С.С. оптужени је, у намјери да је тјелесно повриједи, више пута ударио докторицу отвореном и затвореном шаком у предјелу главе, стомака и грудног коша, нанијевши јој тешке тјелесне повреде”, наводи се у оптужници.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Сребреници и у наредном периоду биће заказано рочиште за изјашњење о кривице.
Према незваничним информацијама оптужени је ратни војни инвалид који нема једну ногу, а у Дом здравља је дошао тражећи инјекцију ”тродона”.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму