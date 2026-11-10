Драма у основној школи: Дјечак повријеђен када су два ученика насрнула на њега и ударали га?

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак је јуче повријеђен у једној основној школи у сарајевском насељу Добриња, када су на њега насрнула два ученика.
Права драма одвијала се на великом одмору око 15:05 сати. Како сазнаје ''Аваз'', ђаци су изашли у двориште на одмор, а инцидент се одвијао иза зграде школе. Услиједила је туча.
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Према сазнањима поменутог портала, један од дјечака који је насрнуо на другог је девети разред основне школе.
Наводно је дјечак који је нападнут изазивао овог другог. Како "Аваз" сазнаје, на лице мјеста јучер су изашли полицијски службеници као и служба Хитне помоћи.
Незванично, дјечаку је крварила глава од удараца. Ипак, ови наводи се не могу потврдити.
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Док се драма одвијала и док је возило Хитне помоћи било у дворишту, наставник физичког васпитања трчао је кроз ходник и молио медицинске техничаре да се врате или да пошаљу друго возило, јер је баш у том моменту једној дјевојчици "искочило" кољено.
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