Држављанин Србије пијан напао полицајца у Братунцу

Држављанин Србије С.П. ухапшен је због сумње да је испред кафане у Братунцу напао и повриједио полицајца.
У ПУ Зворника наводе да је С.П. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
”С.Д. се сумњичи да је 7. септембра око два сата ујутру, испред угоститељског објекта у Братунцу, физички напао полицијског службеника који је предузимао мјере и радње на спречавању нарушавања јавног реда и мира од стране осумњиченог”, саопштила је ПУ Зворник.
Додају да је због задобијених повреда љекарска помоћ указана и полицајцу и осумњиченом.
”Осумњичени С.П. је алкотестиран, те му је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 2,00 g/kg”, наводе у полицији.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина који је наложио да се против осумњиченог достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
