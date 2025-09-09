Logo
Large banner

Џо поново ухапшен због више крађа у Бањалуци

Аутор:

Огњен Матавуљ

09.09.2025

13:24

Коментари:

0
Џо поново ухапшен због више крађа у Бањалуци

У оперативној акцији ”Head 2” бањалучка полиција поново је ухапсила вишеструког преступника Данијела Милешевић (40) званог Џо због сумње да је починио седам кривичних дјела у којима је причињена штета од око 9.500 КМ.

У ПУ Бањалука наводе да је акције ”Head 2” усмјерена на расвијетљавање имовинских кривичних дјела.

”Д.М. се сумњичи да је у периоду од 24. августа до 7. септембра на подручју Бањалуке починило три кривична дјела тешка крађа, два покушаја тешка крађе и два кривична дјела крађе. Приликом хапшења код Д.М. је пронађена и одузета одређена количина марихуане, због чега ће бити и прекршајно санкционисан”, саопштила је ПУ Бањалука.

Незванично сазнајемо да су му на мети махом били угоститељски објекти у којима је причињена штета од око 9.500 КМ.

Додају да ће након комплетирања и документовања предмета Д.М. бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци уз извјештај о почињеним кривичним дјелима.

Милешевић је и недавно хапшен у акцији ”Head” због сумње да је током јула починио три кривична дјела тешке крађе, двије крађе и оштећење и одузимање туђе ствари на штету више правних и физичког лица.

Прошле године је хапшен у акцији ”Парк” због сумње да је починио пет кривичних дјела. И прије тога полиција је против њега подносила на десетине кривичних пријава, махом имовинских деликата. Милешевић је само у 2007. години пред судом признао око 30 провала због чега је осуђен на четири године затвора које је одлежао.

Подијели:

Тагови:

teška krađa

хапшење

Бањалука

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner