Џо поново ухапшен због више крађа у Бањалуци

Аутор:Огњен Матавуљ
09.09.2025
13:24
Коментари:0
У оперативној акцији ”Head 2” бањалучка полиција поново је ухапсила вишеструког преступника Данијела Милешевић (40) званог Џо због сумње да је починио седам кривичних дјела у којима је причињена штета од око 9.500 КМ.
У ПУ Бањалука наводе да је акције ”Head 2” усмјерена на расвијетљавање имовинских кривичних дјела.
”Д.М. се сумњичи да је у периоду од 24. августа до 7. септембра на подручју Бањалуке починило три кривична дјела тешка крађа, два покушаја тешка крађе и два кривична дјела крађе. Приликом хапшења код Д.М. је пронађена и одузета одређена количина марихуане, због чега ће бити и прекршајно санкционисан”, саопштила је ПУ Бањалука.
Незванично сазнајемо да су му на мети махом били угоститељски објекти у којима је причињена штета од око 9.500 КМ.
Додају да ће након комплетирања и документовања предмета Д.М. бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци уз извјештај о почињеним кривичним дјелима.
Милешевић је и недавно хапшен у акцији ”Head” због сумње да је током јула починио три кривична дјела тешке крађе, двије крађе и оштећење и одузимање туђе ствари на штету више правних и физичког лица.
Прошле године је хапшен у акцији ”Парк” због сумње да је починио пет кривичних дјела. И прије тога полиција је против њега подносила на десетине кривичних пријава, махом имовинских деликата. Милешевић је само у 2007. години пред судом признао око 30 провала због чега је осуђен на четири године затвора које је одлежао.
