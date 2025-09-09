Logo
Џо спроведен у бањалучко Тужилаштво - ФОТО

Аутор:

Огњен Матавуљ

09.09.2025

17:58

Коментари:

2
Џо спроведен у бањалучко Тужилаштво - ФОТО
Фото: АТВ

Данијел Милешевић (40) звани Џо, осумњичени за серију провала у кафиће, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Милешевић је ухапшен у акцији ”Хеад 2” због сумње да је починио седам кривичних дјела у којима је у угоститељским објектима причињена штета од око 9.500 КМ.

”Д.М. се сумњичи да је у периоду од 24. августа до 7. септембра на подручју Бањалуке починило три кривична дјела тешка крађа, два покушаја тешка крађе и два кривична дјела крађе. Приликом хапшења код Д.М. је пронађена и одузета одређена количина марихуане, због чега ће бити и прекршајно санкционисан”, саопштила је ПУ Бањалука.

Данијел Милешевић Џо привођење

Милешевић је и недавно хапшен у акцији ”Хеад” због сумње да је током јула починио три кривична дјела тешке крађе, двије крађе и оштећење и одузимање туђе ствари на штету више правних и физичког лица.

Прошле године је хапшен у акцији ”Парк” због сумње да је починио пет кривичних дјела. И прије тога полиција је против њега подносила на десетине кривичних пријава, углавном имовинских деликата. Милешевић је само у 2007. години пред судом признао око 30 провала због чега је осуђен на четири године затвора које је одлежао.

Коментари (2)
