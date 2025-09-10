Џоу предложен притвор, осумњичен за серију провала

Аутор:Огњен Матавуљ
10.09.2025
13:33
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора Данијелу Милешевићу (40) званом Џо, осумњиченом за серију провале у бањалучке угоститељске објекте.
У Тужилаштву наводе да је Милешевић осумњичен да је починио кривична дјела тешке крађе и крађе.
”Осумњичени је од 24. августа до 7. септембра у намјери прибављања противправне имовинске користи, употребом физичке снаге насилно улазио у угоститељске и друге објекте на подручју Града Бањалука, из којих је присвојио новац и друге предмете”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Додају да је притвор предложен због нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело. О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
Милешевић је ухапшен у акцији ”Head 2” због сумње да је починио седам кривичних дјела у којима је у угоститељским објектима причињена штета од око 9.500 КМ.
Хроника
Џо спроведен у бањалучко Тужилаштво - ФОТО
Милешевић је и недавно хапшен у акцији ”Head” због сумње да је током јула починио три кривична дјела тешке крађе, двије крађе и оштећење и одузимање туђе ствари на штету више правних и физичког лица.
Прошле године је хапшен у акцији ”Парк” због сумње да је починио пет кривичних дјела. И прије тога полиција је против њега подносила на десетине кривичних пријава, углавном имовинских деликата. Милешевић је само у 2007. години пред судом признао око 30 провала због чега је осуђен на четири године затвора које је одлежао.
Хроника
Џо поново ухапшен због више крађа у Бањалуци
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму