Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Пет особа ухапшено је у оквиру оперативне акције "ЕМИСАР" усмјерене на разбијање организоване криминалне групе, коју спроводи МУП Републике Српске.
У оквиру акције врше се претреси на више локација на подручју Републике Српске и ФБиХ, укључујући и локације у власништву Ђорђа Ждрале за којим полиција активно трага након што је 2. августа ранио Косту Пандуревића.
Подршку у реализацији акције пружа и Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), кроз активности које се проводе на подручју Федерације БиХ.
Како наводе из полиције, активности се реализују с циљем откривања и документовања кривичних дјела, "Извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења" и "Спречавање доказивања", а све у вези са извршењем кривичног дјела "Тешко убиство" у покушају.
"Све активности се спроводе под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала", наводе из полиције.
Више информација о резултатима акције биће саопштено након окончања оперативних активности.
Хроника
Огласила се СИПА о хапшењу Насера Орића
Подсјећамо, полиција Републике Српске у сарадњи са СИПА-ом ухапсила је јутрос Николину Шљивић, бившег народног посланика, а на подручју Олова ухапшен је Насер Орић.
Како сазнајемо, Ждрале није пронађен и он се и даље налази у бјекству
Хроника
Ухапшени Насер Орић и Николина Шљивић
Осим Орића и Шљивићеве акцијом је обухваћено више особа, међу којима су отац и син Месуд и Мустафа Мустафић чија се имовина претреса на подручју Вогошће, као и адвокат Синиша Дерганц из Источног Сарајева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч1
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму