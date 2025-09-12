Голфом ударио пјешака у Требињу

Извор:
Пјешак иницијала И.Б. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди на подручју Требиња.
У незгоди је учествовао и голф, којим је управљало лице иницијала М.Ч.
"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње", саопштено је из полиције.
О случају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које се изјаснило да се ради о кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја према члану 402. Кривичног законика Републике Српске.
