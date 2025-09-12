Logo
Голфом ударио пјешака у Требињу

Извор:

АТВ

12.09.2025

09:51

Коментари:

0
Голфом ударио пјешака у Требињу
Фото: АТВ

Пјешак иницијала И.Б. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди на подручју Требиња.

У незгоди је учествовао и голф, којим је управљало лице иницијала М.Ч.

"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње", саопштено је из полиције.

marke novac KM

Друштво

Који борци могу да увежу стаж и остваре право на пензију

О случају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које се изјаснило да се ради о кривичном д‌јелу угрожавање јавног саобраћаја према члану 402. Кривичног законика Републике Српске.

Тагови:

Саобраћајна незгода

Требиње

