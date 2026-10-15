Горио аутомобил у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Јуче се у Бањалуци запалио аутомобил након чега су интервенисали ватрогасци.
Како је саопштено из Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука, ауто је горио у Козарској улици у 8.25 часова.
На аутомобилу је причињена већа материјална штета.
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