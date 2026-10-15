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Горио аутомобил у Бањалуци

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15.10.2026 09:40

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Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука гасили су јуче, 14. октобра, пожар на аутомобилу.
Фото: Facebook

Јуче се у Бањалуци запалио аутомобил након чега су интервенисали ватрогасци.

Како је саопштено из Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука, ауто је горио у Козарској улици у 8.25 часова.

На аутомобилу је причињена већа материјална штета.

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Тагови :

изгорио аутомобил

Бањалука

Ватрогасци

Ватрогасци Бањалука

пожар

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