Горио аутомобил у Бањалуци

Јуче се у Бањалуци запалио аутомобил након чега су интервенисали ватрогасци.

Како је саопштено из Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука, ауто је горио у Козарској улици у 8.25 часова. На аутомобилу је причињена већа материјална штета. Хроника Детаљи несреће код Мостара: Три особе задобиле тешке повреде, једна лакше

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