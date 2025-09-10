Хапшење у Бијељини: Провалио у Инспекторат и украо рачунарску опрему и два аутомобила

Извор:
АТВ
10.09.2025
15:23
Бијељинска полиција ухапсила је Н.Б. из тог града због сумње да је провалио у просторије Инспектората Републике Српске, одјељење Бијељина, одакле је украо рачунарску опрему и два аутомобила!
У ПУ Бијељина наводе да је Н.Б. осумњичен да је починио кривично дјело тешке крађе.
”Истог дана у раним јутарњим часовима Полицијској станици Бијељина 1, пријављено је да је извршена провала у просторије јавне институције, одакле је отуђена рачунарска опрема и два аутомобила.
Полицијски службеници Полицијске управе Бијељина су брзом реакцијом и оперативним радом на терену, пронашли украдене аутомобиле и отуђене предмете, који су враћени власнику”, саопштила је ПУ Бијељина.
У току је рад на документовању предмета, а против лица Н.Б. биће поднесен извјештај дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Бијељини због сумње да је починио кривично дјело тешке крађе.
