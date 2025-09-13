Хорор на Јадрану: Индијац пришао дјевојчици (12) и хтио да је пољуби

Извор:
Телеграф
Тридесетчетворогодишњи држављанин Индије осуђен је на три мјесеца затвора без могућности условног отпуста због сексуалног узнемиравања дванаестогодишње дјевојчице на Општинском суду у Задру.
Све се догодило посљедњег дана маја ове године око 16.15 часова на најпознатијој задарској градској плажи, Коловаре, у близини кафића када је Индијац, заједно са два пријатеља, угледао дјевојчицу и, носећи само купаће костиме, пришао јој и питао је на енглеском да ли је из Хрватске. Био је под утицајем алкохола са садржајем алкохола у крви од 1,05 промила, а када му дјевојчица није одговорила, питао ју је да ли је расисткиња, пише Слободна Далмација
Дјевојчица је почела да се удаљава од њега, а онда ју је он ухватио за руку и питао да ли може да је пољуби и загрли. Престрављена дванаестогодишњакиња почела је да јој вуче руку да би се ослободила, а затим ју је поново замолио за загрљај и пољубац. Она му је потом одговорила да јој није дозвољено, па ју је он потом питао да ли може бар да јој пољуби руку и добије њен број мобилног телефона и име профила на друштвеним мрежама ТикТок, Снепчет и Инстаграм. Она га је одбила, а затим је успјела да откине руку и потрчи према ресторану Коловаре по помоћ.
На саслушању све порекао
Након хапшења, индијски оптужени је полицији рекао да је био на плажи и да зна како се у хрватској култури сви лијепо поздрављају, чак и странци, па је усвојио тај дио културе. Рекао је да је био на плажи, да га је дјевојка погледала и поздравила. Питао ју је да ли је из Хрватске, рекао јој је да је из Индије. Руковали су се, а када му је рекла да има 12 година, рекао је "у реду" и окренуо се и отишао. Не мисли да је урадио било шта погрешно, јер да јесте, напустио би то мјесто. Рекао је да му она није откинула руку, да има две мале ћерке, две и по и пет и по година, и да никада не би урадио ништа за шта је оптужен.
Када је доведен у ОДО, рекао је да није крив и да неће одговарати на питања, док је на суђењу додао да је питао дјевојчицу колико има година, да му је рекла 12, да јој је рекао да му је драго, да су се руковали и да ју је поздравио. Такође је рекао да је на плажи било много других људи јер је била субота и да је разговор са дјевојчицом био потпуно нормалан и да није осјећао да ради било шта погрешно.
- Моја породица је у лошој финансијској ситуацији и у породици ради само отац, а ја сам најстарије дјете од троје. Морао сам да престанем да студирам и да идем да радим, а прво сам десет година радио у Дубаију и слао новац којим сам успио да поправим стару кућу. Касније сам се оженио и издржавам жену и дјецу. Напустио сам Дубаи јер су тамо услови рада били лоши, а у Хрватској су услови рада и радно вријеме бољи. Почео сам да пијем на плажи јер су ми пријатељи донијели, а пио сам и пиво појешано са вискијем. Нисам хтио да пијем, али ме је друштво примило. Имам профиле на Инстаграму, ТикТоку, Снепчету, али се нисам дописивао са другим дјевојкама тамо јер сам вјеран својој жени. Истина је да сам је питао да ли има профиле на ТикТоку, Снепчету и Инстаграму, али када ми је рекла колико има година, прекинуо сам комуникацију и опростио се од ње. Дјевојка са којом сам разговарао мени је изгледала као жена, а не као дијете - рекао је индијски оптужени у своју одбрану.
Дјевојка је суду испричала како је дошла на плажу са својом пријатељицом, да је одмах ушла у море, и да је њеној пријатељици било хладно па су отишле на мол гдје је она скакала, а њена пријатељица се сунчала. Одједном су им пришла тројица мушкараца, од којих ниједан није имао мајицу. Једног је описала као веома мршавог, високог и са дугом косом, другог као дебелог, као и трећег који је још увијек имао крв на грудима, леђима и ногама. Један од мушкараца им је пришао и питао на енглеском да ли су из Хрватске. Нису хтјели да разговарају са њима, а онда им је рекао да су расисти и њена пријатељица се спремила и одмах побјегла. Она је кренула за њом, а дебели човјек са сивом наруквицом (није имао крви на себи) ју је зграбио за руку, а прије тога су снимљени.
Успјела је да побегне на паркинг пријатељице, и иако је још увијек било људи на плажи када се све дешавало, нико, рекла је дјевојка, није реаговао. Прво је позвала полицију, а затим је рекла својој мајци, а рекла је и баки и деки који су били на другој плажи.
Упркос његовим уверавањима, судија за малољетнике Давор Дубравица му није веровао, наводећи у својој пресуди, између осталог, да је познато да дјеца од 12 година „изгледају као деца и да их сваки одрастао може препознати без обзира на разлике између Хрватске и Индије“. Чињеницу да није могао бити толико збуњен и помислити да је ријеч о одраслој дјевојчици поткрепиле су ријечи мајке жртве, која је изјавила да без обзира на то што је њена ћерка почела да се развија, она и даље изгледа као дјете, а сам судија је, након прегледа снимка испитивања, утврдио да „дјете жртва заиста изгледа као дјете својих година и да се на тај начин изражава“.
- Окривљени који је разговарао са њом морао је бити свјестан да је жртва дјете. И када му је рекла колико тачно има година није пустио њену руку већ је само мало попустио стисак док се није одвојила и побјегла... Понашање у којем окривљени прилази дванаестогодишњем дјетету на плажи, успоставља комуникацију, држи дјете за руку, пита дјете да ли може да је пољуби и загрли и тражи њен број мобилног телефона и контакте на друштвеним мрежама, несумњиво има сексуалну конотацију - наводи судија у пресуди.
