Хорор призор: Пронађено тијело у изгорјелој кући

08.09.2025

08:27

Ватра пожар варнице
Фото: Miriam Espacio/Pexels

У селу Сење код Ћуприје јутрос је избио пожар у коме је једна особа настрадала.

Како сазнаје Курир, пожар је букнуо у четири сата ујутру и захватио је кућу на породичном имању.

- Полиција, екипа Хитна помоћ и ватрогасци-спасиоци брзо су дошли на адресу. Ватрогасци су успјешно угасили пожар и спријечили су ширење ватре на имању - каже саговорник и додаје :

- Приликом претреса просторија куће, ватрогасци-спасиоци су пронашли једну особу у беживотном стању.

Дежурни тужилац наложио је да се тијело пошаље на обдукцију, истрага је у току.

Ćuprija

пожар

беживотно тијело

vatra

