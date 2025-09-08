Хорор призор: Пронађено тијело у изгорјелој кући

08.09.2025
08:27
Коментари:0
У селу Сење код Ћуприје јутрос је избио пожар у коме је једна особа настрадала.
Како сазнаје Курир, пожар је букнуо у четири сата ујутру и захватио је кућу на породичном имању.
- Полиција, екипа Хитна помоћ и ватрогасци-спасиоци брзо су дошли на адресу. Ватрогасци су успјешно угасили пожар и спријечили су ширење ватре на имању - каже саговорник и додаје :
- Приликом претреса просторија куће, ватрогасци-спасиоци су пронашли једну особу у беживотном стању.
Дежурни тужилац наложио је да се тијело пошаље на обдукцију, истрага је у току.
