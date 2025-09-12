Хорор: Разбио мушкарцу лобању насред улице

Извор:
Ж. Г. (30) одређено је полицијско задржавање због постојања сумње да је јуче, 11. септембра, у Сурчину другом мушкарцу нанио тешке тјелесне повреде.
Он је, наиме, након краће расправе са оштећеним Г. Л. (45), са земље узео дрвени предмет и њиме оштећеном нанио тешке тјелесне повреде у виду прелома лобање и костију лица, чиме је извршио кривични дјело тешка тјелесна повреда.
Окривљени ће у законском року бити доведен у поступајуће тужилаштво гдје ће га јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све околности предметног догађаја, наведено је из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду у чијој је надлежности случај.
