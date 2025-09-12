Logo
Хорор: Разбио мушкарцу лобању насред улице

Извор:

Телеграф

12.09.2025

15:53

Хорор: Разбио мушкарцу лобању насред улице
Фото: Танјуг/АП

Ж. Г. (30) одређено је полицијско задржавање због постојања сумње да је јуче, 11. септембра, у Сурчину другом мушкарцу нанио тешке тјелесне повреде.

Он је, наиме, након краће расправе са оштећеним Г. Л. (45), са земље узео дрвени предмет и њиме оштећеном нанио тешке тјелесне повреде у виду прелома лобање и костију лица, чиме је извршио кривични дјело тешка тјелесна повреда.

avion

Свијет

Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној

Окривљени ће у законском року бити доведен у поступајуће тужилаштво гдје ће га јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све околности предметног догађаја, наведено је из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду у чијој је надлежности случај.

(Телеграф.рс)

