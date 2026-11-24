Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Приједору идентификовала је и ухапсила М.Р. из овог града због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Тјелесна повреда".
"Полицијској управи Приједор истог дана око 03:40 часова обратило се оштећено лице из Козарске Дубице и пријавило да је својству радника на пријавници - портира у здравственој установи у Приједору физички нападнут од стране њему непознатог лица", наводе у полицији.
Након идентификовања и хапшења починиоца, извршеним алкотестирањем код истог је утврђено присуство алкохола у организму.
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О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор под чијим надзором се предузимају мјере и радње на утврђивању свих околности пријављеног догађаја и комплетирању предмета, након чега ће се против осумњиченог М.Р. надлежном тужилаштву доставити извјештај за почињено кривично дјело "Тјелесна повреда".
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