Идентификован пуцач из Тузле

Извор:
Аваз
12.09.2025
12:54
Након што је у Тузли пуцано из возила у покрету 01. септембра ове године у близини аутобуске станице током дана, истражитељи Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла идентификовали починиоца који је пуцао из возила, потврђено је за портал „Аваза“.
Како је потврђено из МУП-а Тузланског кантона за Аваз, истражитељи Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Тузла су радећи на расвјетљавању догађаја који се десио 01.09.2025. године у поподневним сатима у Улици Босне Сребрене у Тузли, када је непознати починилац пуцао из оружја (из возила у покрету), су оперативним радом на терену дошли до сазнања о локацији возила које је кориштено том приликом, а затим и индицирали могућег починиоца догађаја који је поступајући тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона квалификовао као кривично дјело Изазивање опште опасности.
Полиција извршила претрес и одузела предмете. МУП ТК
- У циљу документовања и расвјетљавања наведеног догађаја, поступајући по Наредби Опћинског суда у Тузли и под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, истражитељи Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла су дана 11.09.2025. године извршили претресање куће, дворишта и путничких моторних возила које користи Р.Б, (1982) из Тузле, као и лица Р.Б., којом приликом су пронађени и привремено одузети предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела Изазивање опште опасности, а који ће бити кориштени као докази у поступку, и то пиштољ непознате марке са дрвеним рукохватом, оквир за пиштољ са муницијом (7 комада метака) и кутија са садржајем 8 комада метака – наводе из МУП-а Тузланског кантона на наш упит.
Над лицем Р.Б. је извршена криминалистичка обрада, а према упутствима поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, након потребних радњи доказивања, вјештачења и др., против осумњиченог Р.Б. (1982) из Тузле, Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона биће достављен Извјештај о почињеном кривичном дјелу због постојања основа сумње да је починио кривично дјело из члана 323. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Изазивање опште опасности, додају из полиције.
