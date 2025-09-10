Logo
Идентификован Требињац који је изгребао туђи ауто

Извор:

АТВ

10.09.2025

11:36

Требињска полиција идентификовала је К.К. из Требиња за кога се сумња да је оштетио аутомобил на којем је изгребао лак.

У ПУ Требиње наводе да за К.К. постоји основ сумње да је починио кривично дјело оштећење или одузимање туђе ствари.

”Полицијској станици Требиње 9. септембра је пријављено да је једно или више непознатих лица оштетило путнички аутомобил, чиме је власнику аутомобила причињена материјална штета од око 1.000 КМ”, саопштила је ПУ Требиње.

О свему је обавјештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

oštećen automobil

Требиње

