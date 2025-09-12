Идентификовани и саслушани свједоци напада на Бореновића

Аутор:Огњен Матавуљ
12.09.2025
13:24
Коментари:2
Бањалучка полиција интезивно ради на расвјетљавању напада на Бранислава Бореновића, посланика у Представничком дому Парламента БиХ, а како сазнаје АТВ идентификовани су и испитани сви свједоци који се појављују на снимцима надзорних камера које је Бореновић објавио.
Ради се о возачима аутомобила који су се, у вријеме напада, затекли испред Бореновићеве зграде и дословно су, преко тротоара, заобилазили возило нападача. На снимку се види да су двојица нападача на свега пар центиметара пришли сивом ”мерцедесу”, чији је возач такође идентификован и саслушан.
”На истрази се интезивно ради и истражиоци провјеравају све информације до којих дођу на терену. Свједоци са снимака су пронађени и испитани, а више изјава је узето и од самог Бореновића”, каже извор близак истрази.
У потрази за нападачима и рутом њиховог бјекства изузети су снимци са више надзорних камера у граду и они се детаљно анализирају.
”Досадашња истрага указује да су нападачи бјежали Булеваром Цара Душана ка кружном току на Лаушу. На кружном току су скренули десно на Западни транзит, у смјеру ка Лакташима. Са транзита су се искључили у граду и нису дошли до кружног тока код `Центрума`”, каже извор АТВ-а.
Он појашњава да су свједоци наводили да су нападачи возили мањи аутомобил, највјероватније ”алфа ромео 147”. Међутим, не искључује се могућност да се ради о другом возилу за којим се и даље трага.
Бореновић је нападнут 5. септембра око 21.20 часова. Маскирани нападачи довезли су се пред зграду и сачекали да се Бореновић паркира. Када је он кренуо ка улазу, двојица мушкараца су га пресрела и пошприцала бибер спрејом. Трчећи су побјегли ка аутомобилу у којем их је чекао возач. Тужилаштво је напад квалификовало као кривично дјело тјелесне повреде.
Бранислав Бореновић објавио је три снимка нападача, те позвао све који имају било какве информације о починиоцима да те информације доставе полицији или њему лично.
