Logo
Large banner

Идентификовани и саслушани свједоци напада на Бореновића

Аутор:

Огњен Матавуљ

12.09.2025

13:24

Коментари:

2
Идентификовани и саслушани свједоци напада на Бореновића

Бањалучка полиција интезивно ради на расвјетљавању напада на Бранислава Бореновића, посланика у Представничком дому Парламента БиХ, а како сазнаје АТВ идентификовани су и испитани сви свједоци који се појављују на снимцима надзорних камера које је Бореновић објавио.

Ради се о возачима аутомобила који су се, у вријеме напада, затекли испред Бореновићеве зграде и дословно су, преко тротоара, заобилазили возило нападача. На снимку се види да су двојица нападача на свега пар центиметара пришли сивом ”мерцедесу”, чији је возач такође идентификован и саслушан.

Бореновић - напад - 06092025

Хроника

Бранислав Бореновић објавио снимак напада

”На истрази се интезивно ради и истражиоци провјеравају све информације до којих дођу на терену. Свједоци са снимака су пронађени и испитани, а више изјава је узето и од самог Бореновића”, каже извор близак истрази.

Нападачи побјегли на Западни транзит

У потрази за нападачима и рутом њиховог бјекства изузети су снимци са више надзорних камера у граду и они се детаљно анализирају.

”Досадашња истрага указује да су нападачи бјежали Булеваром Цара Душана ка кружном току на Лаушу. На кружном току су скренули десно на Западни транзит, у смјеру ка Лакташима. Са транзита су се искључили у граду и нису дошли до кружног тока код `Центрума`”, каже извор АТВ-а.

Напад на Бореновића-06092025

Хроника

Бореновић објавио нови снимак: Види се возило и нападачи

Он појашњава да су свједоци наводили да су нападачи возили мањи аутомобил, највјероватније ”алфа ромео 147”. Међутим, не искључује се могућност да се ради о другом возилу за којим се и даље трага.

Бореновић тражи помоћ грађана

Бореновић је нападнут 5. септембра око 21.20 часова. Маскирани нападачи довезли су се пред зграду и сачекали да се Бореновић паркира. Када је он кренуо ка улазу, двојица мушкараца су га пресрела и пошприцала бибер спрејом. Трчећи су побјегли ка аутомобилу у којем их је чекао возач. Тужилаштво је напад квалификовало као кривично дјело тјелесне повреде.

Бранислав Бореновић објавио је три снимка нападача, те позвао све који имају било какве информације о починиоцима да те информације доставе полицији или њему лично.

Бранислав Бореновић-06092025

БиХ

Бореновић након напада: Све је ово као неки ружан сан, нисам очекивао

Подијели:

Тагови:

Бранислав Бореновић

napad

Бањалука

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Бореновић објавио нови снимак напада

Република Српска

Бореновић објавио нови снимак напада

8 ч

2
Бореновић о нападу: Видио сам паркиран аутомобил, није било удараца

Хроника

Бореновић о нападу: Видио сам паркиран аутомобил, није било удараца

6 д

2
Огласила се полиција о нападу на Бореновића

Хроника

Огласила се полиција о нападу на Бореновића

6 д

0
Опет горио аутомобил Вукановића

Друштво

Опет горио аутомобил Вукановића

23 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner