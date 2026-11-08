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Има повријеђених: Огласила се полиција о несрећи на путу према Бањалуци

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АТВ редакција
08.11.2026 17:40

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Удес у Подмилачју
Фото: Вибер

Једна особа повријеђена је у саобраћајној незгоди на магистралном путу Јајце - Бањалука у мјесту Подмилачје, речено је у Полицијској станици Јајце.

У току је увиђај, до чијег завршетка ће на снази бити обустава саобраћаја.

Обустава саобраћаја изазвала је застоје према Бањалуци, а возачима се савјетује да користе алтернативне правце или да буду стрпљиви док се саобраћај не нормализује, јавили су федерални медији, преноси "Срна".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Јајце

Бањалука

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