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Из аутомобила украдена торбица са новцем и личним документима

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13.10.2026 12:06

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Из аутомобила украдена торбица са новцем и личним документима
Фото: ATV

Непознато лице украло је торбицу са новцем и личним документима из аутомобила који је налазио на самоуслужној праоници на подручју Источне Илиџе.

Крађа је пријављена синоћ око 21.05 часова Полицијској станици Источна Илиџа, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

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Полиција ради на расвјетљавању кривичног дјела крађа и проналаску извршиоца.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву.

(Срна)

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Тагови :

Источна Илиџа

Крађа

новац

ПУ Источно Сарајево

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