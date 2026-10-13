Из аутомобила украдена торбица са новцем и личним документима

Аутор:АТВ редакција
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Непознато лице украло је торбицу са новцем и личним документима из аутомобила који је налазио на самоуслужној праоници на подручју Источне Илиџе.
Крађа је пријављена синоћ око 21.05 часова Полицијској станици Источна Илиџа, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
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Полиција ради на расвјетљавању кривичног дјела крађа и проналаску извршиоца.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву.
(Срна)
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