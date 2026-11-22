Аутор:АТВ редакција
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Из цркве св. Анте Падованског на Бистрику у Сарајеву украдена је каса с новчаним прилозима вјерника, а у Фрањевачком самостану сумњају да је иста особа и раније крала новац из цркве.
Како су објавили на Фејсбуку, крађа се догодила у четвртак, 19. новембра, у 16.44 сати. Каса се налазила у капели св. Фрање Асишког, с лијеве стране цркве.
На снимку надзорне камере види се особа у тамној јакни, с кишобраном у руци, како се задржава код касе.
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Фрањевци моле све који препознају особу или имају било какве информације које би могле помоћи у њеној идентификацији да се јаве управи самостана и цркве св. Анте на Бистрику или надлежној полицијској станици.
Грађанима су се унапријед захвалили на помоћи и сарадњи, преноси Кликс.
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