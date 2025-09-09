Једномјесечна беба преминула на путу до болнице

09.09.2025
Једномјесечна беба из Коњица преминула је на путу према Свеучилишној клиничкој болници Мостар у недјељу.
Можемо потврдити да је једномјесечни дјечак у недјељу довезен на ЦУМ СКБ Мостар без знакова живота. Лијечници су га покушали реанимирати, али нажалост, било је безуспјешно потврђено је за Аваз.
Према незваничним информацијама, родитељи су најприје потражили помоћ у Дому здравља Коњиц одакле су упућени у Општу болницу Коњиц.
Љекари су их потом упутили у СКБ Мостар, али наводно нису имали санитетско возило.
Родитељи су се морали личним возилом упутити у болницу у Мостар.
Више информација ће бити познато накнадно.
