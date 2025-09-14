Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

14.09.2025
У Окружном суду у Бањалуци за сутра је заказан почетак суђења Јовици Ђермановићу (48), оптуженом за брутално убиство Саве Чолића (37) у бањалучком насељу Лауш.
На уводном рочишту биће прочитана оптужница, у којој се детаљно описује крвави злочин у којем су у жртву испаљена чак 22 хица из аутоматске пушке.
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Јовице Ђермановића (48) почетком августа ове године.
Према оптужници, кобни догађај десио се 5. маја ове године, око 12.15, на паркингу испред продавнице спортске опреме.
Чолић је претходно позвао Ђермановића да му исплати 16.500 КМ, на име камате за дуг, уз пријетње да ће му убити сина уколико не донесе новац.
Наводи се да је Ђермановић, налазећи се у стању смањене урачунљивости и под јаким емоционалним набојем, отишао до свог стана, из гараже узео аутоматску пушку калибра 7,62 милиметра и ставио је у аутомобил "пежо 407“, којим се вратио на паркинг.
Када је Чолић стигао на мотоциклу "пјађо“, Ђермановић је изашао из возила са оружјем у рукама и са удаљености од око метар и по испалио неколико рафала у Чолића.
Према оптужници, није се зауставио након првих хитаца, већ је наставио рафалном паљбом, испаливши укупно 22 метка главу и тијело жртве.
Чолић је задобио вишеструке повреде, разорења плућа, слезене, јетре, бубрега, мокраћне бешике, простате, вишеструке преломе ребара и костију, те је на мјесту подлегао.
Тужилаштво наводи да је Ђермановић пуцао у стању афекта изазваног пријетњама и паником, али да је био свјестан посљедица свог чина.
Осим за убиство, терети се и за неовлаштено држање војног оружја и муниције.Уз оптужницу, Тужилаштво је предложило продужење притвора, а суд је приједлог прихватио.
Сутра ће у судници бити прочитана оптужница, чиме формално почиње процес против Јовице Ђермановића.
