Logo

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

14.09.2025

17:33

Коментари:

0
Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

У Окружном суду у Бањалуци за сутра је заказан почетак суђења Јовици Ђермановићу (48), оптуженом за брутално убиство Саве Чолића (37) у бањалучком насељу Лауш.

На уводном рочишту биће прочитана оптужница, у којој се детаљно описује крвави злочин у којем су у жртву испаљена чак 22 хица из аутоматске пушке.

policija austrija njemacka pixabay

Свијет

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Јовице Ђермановића (48) почетком августа ове године.

Према оптужници, кобни догађај десио се 5. маја ове године, око 12.15, на паркингу испред продавнице спортске опреме.

Чолић је претходно позвао Ђермановића да му исплати 16.500 КМ, на име камате за дуг, уз пријетње да ће му убити сина уколико не донесе новац.

Наводи се да је Ђермановић, налазећи се у стању смањене урачунљивости и под јаким емоционалним набојем, отишао до свог стана, из гараже узео аутоматску пушку калибра 7,62 милиметра и ставио је у аутомобил "пежо 407“, којим се вратио на паркинг.

Мода јесен

Савјети

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

Када је Чолић стигао на мотоциклу "пјађо“, Ђермановић је изашао из возила са оружјем у рукама и са удаљености од око метар и по испалио неколико рафала у Чолића.

Према оптужници, није се зауставио након првих хитаца, већ је наставио рафалном паљбом, испаливши укупно 22 метка главу и тијело жртве.

Чолић је задобио вишеструке повреде, разорења плућа, слезене, јетре, бубрега, мокраћне бешике, простате, вишеструке преломе ребара и костију, те је на мјесту подлегао.

Тужилаштво наводи да је Ђермановић пуцао у стању афекта изазваног пријетњама и паником, али да је био свјестан посљедица свог чина.

Итер

Наука и технологија

Сунце на Земљи: Највећи пројекат човјечанства улази у критичну фазу

Осим за убиство, терети се и за неовлаштено држање војног оружја и муниције.Уз оптужницу, Тужилаштво је предложило продужење притвора, а суд је приједлог прихватио.

Сутра ће у судници бити прочитана оптужница, чиме формално почиње процес против Јовице Ђермановића.

Подијели:

Тагови:

Убиство Саво Чолић

Јовица Ђермановић

Бањалука

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуна кеса хране - 5 евра: Иван открио како да уштедите при куповини намирница

Економија

Пуна кеса хране - 5 евра: Иван открио како да уштедите при куповини намирница

45 мин

0
Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

Остали спортови

Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

47 мин

0
Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

Хроника

Мотоциклиста погинуо у судару са трактором

52 мин

0
Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање

Сцена

Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање

55 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner