"Камиказа" за воланом: Држављанин БиХ возио камион са скоро четири промила

08.09.2025

11:16

Фото: pixabay

Четрдесеттрогодишњем држављанину БиХ одређено је 25 дана затвора након што је ауто-путем у Хрватској возио камион са приколицом са скоро четири промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе карловачке.

Возача камиона, који има дозволу боравка и рада у Хрватској, полиција је контролисала на ауто-путу у суботу, 6. септембра, у мјесту Нетретић у Карловачкој жупанији.

Он је јуче приведен у надлежни општински суд.

Суд је прихватио приједлог полиције и изрекао му 25 дана затвора и четворомјесечну забрану управљања возилима "Ц" категорије.

Из полиције наводе да је ријеч о вишеструком починиоцу саобраћајних прекршаја.

