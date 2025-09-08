"Камиказа" за воланом: Држављанин БиХ возио камион са скоро четири промила

08.09.2025
11:16
Коментари:0
Четрдесеттрогодишњем држављанину БиХ одређено је 25 дана затвора након што је ауто-путем у Хрватској возио камион са приколицом са скоро четири промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе карловачке.
Возача камиона, који има дозволу боравка и рада у Хрватској, полиција је контролисала на ауто-путу у суботу, 6. септембра, у мјесту Нетретић у Карловачкој жупанији.
Он је јуче приведен у надлежни општински суд.
Суд је прихватио приједлог полиције и изрекао му 25 дана затвора и четворомјесечну забрану управљања возилима "Ц" категорије.
Из полиције наводе да је ријеч о вишеструком починиоцу саобраћајних прекршаја.
