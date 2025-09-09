Камион слетио с пута, возач пронађен мртав

Извор:
На ауто-путу између Шимановаца и Пећинаца јутрос око 4.30 слетио је возач камиона.
Према првим информацијама, човјек је на мјесту остао мртав, а према ријечима очевидаца, њега су из возила морали ватрогасци да извлаче.
Незванично, возач камиона није имао контакт са другим возилом и највјероватније је сам изгубио контролу.
О удесу је обавијештен дежурни тужилац који је наредио да се тијело пошаље на обдукцију.
(Телеграф)
