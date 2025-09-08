Logo
Код Зворника ухапшене двије особе: Покушали провалити у породичну кућу

08.09.2025

19:59

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Два лица из Тузле ухапшена су због сумње да су покушала провалити у породичну кућу у Каменици код Зворника, саопштено је из зворничке Полицијске управе.

Ухапшена су лица Е. К. и Ј. И. за које је зворничка полиција оперативним радом на терену дошла до сазнања да се могу довести у везу са кривичним дјелом тешка крађа у покушају.

Крађа је пријављена јуче Полицијској станици Зворник.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио да се против осумњичених достави извјештај о почињеном кривичном дјелу, преноси Срна.

Тагови:

Зворник

provala

хапшење

Коментари (0)
