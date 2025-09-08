Код Зворника ухапшене двије особе: Покушали провалити у породичну кућу

08.09.2025
19:59
Коментари:0
Два лица из Тузле ухапшена су због сумње да су покушала провалити у породичну кућу у Каменици код Зворника, саопштено је из зворничке Полицијске управе.
Ухапшена су лица Е. К. и Ј. И. за које је зворничка полиција оперативним радом на терену дошла до сазнања да се могу довести у везу са кривичним дјелом тешка крађа у покушају.
Крађа је пријављена јуче Полицијској станици Зворник.
Сцена
Анђелина Џоли привукла пажњу одјевном комбинацијом у Торонту
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио да се против осумњичених достави извјештај о почињеном кривичном дјелу, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму