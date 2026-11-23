Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против О.М. (44) из Градачца због сумње да је у Фочи неовлаштено одузео аутомобил радном колеги, у којем га је полиција зауставила у Кладњу.
Оптуженом је на терет стављено да је починио кривично дјело оштећење или одузимање туђе ствари. У оптужници се наводи да се све одиграло 4. августа у Дринској улици у Фочи.
”Оптужени је одузео туђе возило, које је неовлаштено употребио за вожњу. То је учинио тако што је од радног колеге Б.А. неовлаштено узео кључ ”мерцедеса”, а потом га одвезао из гараже. Одвезао се на подручје Федерације БиХ, према Кладњу, гдје је то јутро у 4.10 часова заустављен и контролисан од стране полиције у мјесту Витаљ”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је О.М. тада ухапшен, а возило му је одузето и враћено власнику.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Фочи. Уколико се докаже кривица оптуженом, према закону, пријети казна од шест мјесеци до три године затвора.
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