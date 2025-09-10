Коњиц завијен у црно: Ово је малени дјечак који је преминуо на путу до болнице

10.09.2025
12:49
Коментари:0
Коњиц је завијен у црно након што је преминуо једногодишњи дјечак Џ.Д.
Дјечак је, како је раније објављено, преминуо 7. септембра 2025. године на путу до болнице у Мостару, када родитељи нису имали на располагању санитетско возило и били приморани возити га сопственим колима.
У међувремену, полиција је родитељима помогла да стигну до Мостара, гдје их је дочекало возило Хитне помоћи мостарског Дома здравља Стари град, које је превезло малог Џениса, али нажалост прекасно, преноси Радиосарајево.ба.
Свијет
Мисица родила дијете, па мртву бебу сакрила у ормар
Смрт једанаестомјесечног дјечака из Коњица, који је у недјељу (7. септембра) преминуо на путу из Коњица до Свеучилишне клиничке болнице (СКБ) Моста, истражује Кантонално тужилаштво ХНК-а, а јуче је обављена обдукција тијела, потврђено је "Независним новинама".
Како је за "Независне" казала Ана Рајич, портпарол Кантоналног тужилаштва ХНК, по налогу дежурног жупанијског тужиоца обављена је обдукција, и узети су одређени узорци који ће бити предмет анализе, а све с циљем утврђивања чињеничног стања.
"Након што нам обдуцент достави налазе, те након проведених истражних радњи, имаћемо више информација", рекла је Рајичева.
Подсјетимо, јуче су федерални медији пренијели да су родитељи бебе најприје потражили помоћ у Дому здравља Коњиц, одакле је дјечак упућен у Општу болницу Коњиц.
Хроника
Једномјесечна беба преминула на путу до болнице
Љекари су их затим, преносе медији, упутили у СКБ Мостар, али они нису имали санитетско возило, па су се родитељи својим возилом запутили у Мостар.
У међувремену, наводе, успјели су контактирати полицију која их је под ротацијама водила до Мостара, одакле им је у помоћ кренуло возило Хитне помоћи мостарског Дома здравља Стари град, из којег је потврђено да су превезли дијете.
Мостарски тим довезао је дијете у СКБ Мостар, али му љекари нису могли помоћи.
"Можемо потврдити да је једанаестомјесечни дјечак из Коњица у недјељу довезен на ЦУМ СКБ Мостар без знакова живота. Лијечници су га покушали реанимирати, али нажалост, било је безуспјешно", казали су јуче медијима из СКБ Мостар.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму