Аутор:АТВ редакција
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Лакташка полиција ухапсила је С.Р. из тог града због сумње да је шаком у главу ударио суграђанина коме је, према незваничним информацијама, избио зуб.
У ПУ Бањалука наводе да је С.Р. осумњичен да је починио кривично дјело наношења тешких тјелесних повреда.
”С.Р. се сумњичи да је 20. новембра око 22 часа испред угоститељског објекта у Лакташима напао суграђанина, који је задобио тјелесне повреде. Повријеђеном је указана љекарска помоћ у Дому здравља Лакташи”, саопштила је ПУ Бањалука.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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